Prefeito eleito Bruno Reis está curado da covid-19

Acometido por um quadro clínico brando da covid-19, o prefeito eleito Bruno Reis está curado da doença. Ele apresenta os dois critérios que indicam a cura: o clínico e o laboratorial. O democrata cumpriu todos os dias de isolamento, encontrando-se assintomático.

O prefeito eleito apresentou "ótimos resultados de exames laboratoriais e de imagem do tórax, além de dois exames de RT-PCR negativos nas últimas 72 horas", afirma o Dr. Silvestre Sobrinho, médico clínico que o acompanha desde o início da doença.

Bruno Reis, testou positivo para covid-19 no início do mês e a informação foi divulgada pela assessoria dele, na manhã de quinta-feira (10). Após a confirmação do resultado, Bruno fez isolamento domiciliar. Apesar de não ter apresentado sintomas, o prefeito eleito descobriu a doença a partir de testes rotineiros.

