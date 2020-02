Prefeito entrega as chaves da cidade ao Rei Momo em pôr do sol no Farol da Barra

O que mais tem hoje em dia é cidade que tenta imitar o carnaval de Salvador. Não à toa os trios elétricos e os blocos de rua ganharam o Brasil nos últimos anos. Entretanto, onde mais seria possível testemunhar a abertura oficial da festa sob o pôr do sol da Barra? E como se isso fosse pouco, após o prefeito ACM Neto entregar as chaves da cidade para o Rei Momo, coube a Carlinhos Brown fazer o papel de abre alas.

Enquanto o cacique tirava todo mundo do chão ao som do potente trio “pranchão”, Neto vivia uma retrospectiva. Apesar de ainda ter o restante do ano para trabalhar como prefeito, esta foi a sua oitava abertura oficial. “É uma emoção muito grande entregar as chaves da cidade para o Rei Momo pela oitava vez e principalmente ter a oportunidade de fazer uma retrospectiva de tudo o que foi feito”, disse.

Ao lado do vice-prefeito Bruno Reis, do presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, e do secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco, entre outras autoridades, Neto parecia desfrutar cada instante. Pousou para fotos, acenou, sorriu e dançou bastante. “Todos sabem que amo carnaval, faço com muito gosto, como prefeito, mas também como cidadão. A gente fica com aquela sensação de que fez o máximo, tudo o que podia para projetar o carnaval, dar a dimensão que ele ganhou. Muito orgulho”, definiu.

Para o prefeito, o carnaval reflete o processo que a capital baiana viveu nos últimos anos. “Muito do que a gente faz está diretamente ligado a esse objetivo, de fazer a cidade brilhar cada vez mais, porque isso dá oportunidade para as pessoas, principalmente aos mais pobres”, lembrou.

Neto lembrou que além de uma importante expressão cultural, as festas representam importantes oportunidades econômicas.

“São mais de R$ 2 bilhões movimentados somente neste período. Eu acredito que um grande legado que vai ficar é o de um calendário de eventos muito bem organizado, que movimenta a nossa economia. É bom para o ambulante, para os motoristas, para todo mundo”, afirmou.

Para o prefeito a presença de 20 atrações desfilando sem cordas na abertura da festa tornou o carnaval de Salvador ainda mais rico.

Empolgado, o Rei Momo Dilson Chagas afirmou que a cidade e ele próprio vivem um “momento mágico”. Ele já tinha disputado o posto antes, mas só agora conseguiu ser escolhido para ser o grande representante da festa em Salvador. “O Carnaval é festa, é alegria, seja para a criança, para o idoso, para todo mundo. Essa é a maior festa democrática de rua do planeta. Vamos, até a Quarta de Cinzas, espalhar ainda mais essa alegria”, disse.

O secretário Fausto Franco comemorou a oportunidade de acompanhar a passagem das chaves para o Reio Momo. Ele representou o governador Rui Costa. “O prefeito foi muito gentil ao convidar o governador para estar presente. Infelizmente, ele chegou de viagem hoje e não pode estar aqui. A agenda se prolongou na Governadoria e, para não atrasar o início do desfile logo no primeiro dia, o governador me pediu para representa-lo”, explicou.

O secretário de turismo disse ter se impressionado com o público presente nas ruas. “A gente sabe que ainda tinha muita gente trabalhando e que a tendência para os próximos dias é de aumentar, mas já tem bastante gente nas ruas”, disse. Segundo o secretário, a expectativa é de um volume maior de turistas na Bahia durante o Verão como um todo e no carnaval em particular.