Prefeito leva rivalidade política ao octógono e luta com ex-vereador; vídeo

Prefeito de Borba, no interior do Amazonas, Simão Peixoto (PP) enfrentou nesse domingo (12) o desafeto político e ex-vereador Erineu Alves Da Silva, conhecido como Mirico, em uma luta de MMA organizar numa quadra de esportes da cidade.

Crítico à gestão de Simão, Mirico chamou Simão "para a mão" em setembro, após reclamar da má conservação do balneário da cidade. Segundo informações do portal BNC, Peixoto decidiu então desafiar o opositor para uma luta no estilo UFC.

“Apreciador das artes marciais como sou, aceitei o desafio do cidadão, mas de forma limpa e correta, dentro de um octógono, com árbitro e dentro de todas as regras do MMA”, avisou o prefeito, ao divulgar o desafio no início de novembro.

A trocação de socos, chutes e safanões teve três rounds. No começo, Mirico acertou o prefeito com uma sequência de chutes. No entanto, Peixoto se recuperou e continuou o embate. No fim, o prefeito foi apontado como vencedor da luta.

Após vencer, Peixoto declarou que aceitou o convite para participar da disputa para incentivar o esporte no município. Assista ao confronto.