Prefeito mexicano se casa com noiva jacaré em ritual

O prefeito de San Pedro Huamelula, uma cidade mexicana, se casou com um jacaré em uma cerimônia com música tradicional. A festa foi marcada pela dança de foliões e pedidos ao líder para que beijasse a noiva, na última quinta-feira (30).

Victor Hugo Sosa curvou-se para beijar o focinho do jacaré, amarrado para evitar mordidas e vestido de noiva, em uma cerimônia que remonta ao período anterior à invasão da Espanha ao continente.

O ritual era feito, provavelmente, entre as comunidades indígenas chontal e huave, no estado de Oaxaca. "Pedimos à natureza chuva suficiente, comida suficiente, para que tenhamos peixes no rio", disse o prefeito da vila de pescadores na costa do Pacífico.

Oaxaca é o local do México em que muitos indígenas conseguiram manter línguas e tradições, no sul pobre do país.

O réptil, conhecido como princesinha, é considerado uma divindade que representa a mãe terra, e seu casamento com o líder local simboliza a união dos humanos com o divino.