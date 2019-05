Prefeito quer manter evento climático da ONU em Salvador mesmo sem apoio federal

O prefeito ACM Neto informou nesta terça-feira (14) que a capital baiana tem interesse em receber a Semana do Clima mesmo sem apoio do governo federal. O encontro, organizado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), está previsto para ocorrer entre os dias 19 e 23 de agosto.

Ele é um dos eventos preparatórios da COP 25, que será realizada em dezembro em Santiago. "Estamos dispostos a fazer todo o esforço possível pra manter o evento aqui. Já orientei o secretário André Fraga, no sentido de fazer contato para saber é possível fazer em parceria com a prefeitura, mesmo sem o apoio do governo federal", afirmou Neto.

Apesar do interesse em manter o evento aqui, o prefeito destacou que essa é uma proposta que ainda está sob avaliação. "Não podemos dizer que vamos fazer porque não sabemos se eles vão topar sem o governo federal e nem quanto custa. Mas recomendei ao secretário André Fraga que mantivesse contato com eles, no sentido de tentar preservar o evento no capital baiana", adiantou o prefeito, antes de viajar para Londres, onde vai participar da Conferência Brasil Fórum UK.

"A prefeitura não vai medir esforços para que este evento de repercussão mundial aconteça na primeira capital do Brasil", acrescentou, ressaltando que a realização da conferência é muito importante para a economia da cidade e para o município mostrar os programas que está desenvolvendo dentro da agenda climática.

Procurado pelo CORREIO, o secretário municipal da Cidade Sustentável, André Fraga, confirmou que já recebeu orientação do prefeito para falar com a organização do evento em nome dele. "Procurei os interlocutores que estavam dialogando comigo para colocar a disposição do prefeito e da cidade, de receber o evento, independente do apoio do governo federal. Estamos aguardando um posicionamento deles", explicou.

Fraga destacou ainda que, para Salvador, é importante receber a conferência por vários aspectos, entre eles, lista a visibilidade que a cidade teria recebendo um evento desse porte. "Teríamos a oportunidade de demonstrar como a cidade está recuperada e, principalmente, os programas que nós estamos implementando. Teríamos visibilidade internacional, já que vamos ter aqui a presença de gente do mundo inteiro", comenta.

Ele cita ainda o impacto econômico. "Seriam 4 mil pessoas movimentando a cidade no mês de agosto. A estimativa é que cada uma delas gaste, por dia, US$ 75. Multipla esse valor por uma semana, seria bem significativo para a economia da cidade", avalia.