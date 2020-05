Prefeito se reúne com equipe neste sábado para avaliar medidas de isolamento

A lista de bairros que terão medidas de isolamento mais rígidas em Salvador para combater o avanço da contaminação do novo coronavírus será divulgada pela prefeitura na segunda-feira (18), mas o prefeito citou algumas regiões da cidade que podem ser as próximas a passar por essas mudanças. Pelo menos, nove localidades foram apontadas.

O prefeito ACM Neto disse nesta sexta-feira (15), durante o lançamento do programa de aulas virtuais para a rede municipal, que vai passar o fim de semana discutindo com a equipe da prefeitura os dados sobre a contaminação e o comportamento da população nos 163 bairros de Salvador. Através dessa análise, ele vai definir até o domingo quais as localidades que terão regras de restrição mais rígidas, como já acontece na Pituba, Plataforma, Boca do Rio e no Centro.

“Nossa análise não é simplesmente da quantidade de pessoas que estão transitando nas ruas, não é apenas isso, a gente faz o cruzamento de várias informações. A gente faz o cruzamento da quantidade de pessoas, do número de veículos, da quantidade de novos casos, do número de óbitos, e das interdições feitas nos estabelecimentos que não estão cumprindo os decretos municipais. Nós temos um conjunto de informações que são analisadas simultaneamente para focalizar neste ou naquele bairro”, explicou.

Em seguida, Neto disse que dependendo do resultado da análise feita nesse fim de semana pode retirar alguns bairros da lista ou acrescentar outros. Ele citou algumas regiões que já estão preocupando a prefeitura, mas frisou que as ações de isolamento podem ser aplicadas em pontos específicos, e não no bairro todo.

Foram destacadas Cajazeiras 10, principalmente as imediações da Rotatória da Feirinha, a Rua Lima e Silva, na Liberdade, e regiões de Brotas, Pernambués, São Marcos, Pau da Lima, São Cristovão, Paripe, e Periperi.

A lista oficial será divulgada na segunda-feira, quando também será anunciado o que acontecerá com os decretos que restringem atividades na capital, como aqueles que proíbem o funcionamento de shoppings centers, salões de bares e restaurantes, casas de shows e eventos, teatros, cinemas, e salões de beleza e barbearias, por exemplo. A maioria dessas medidas foi decretada em março e está sendo renovada a cada 15 dias. Na segunda, expira o prazo novamente.