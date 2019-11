Prefeito veta PL que proibia arrastão na Quarta-Feira de Cinzas

O prefeito de Salvador, ACM Neto, resolveu vetar o projeto de lei que proíbe festejos carnavalescos na Quarta-Feira de Cinzas. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (13), durante entrevista coletiva no Palácio Thomé de Souza, na Praça Municipal. Agora, o projeto segue novamente para a Câmara.

"A análise foi estritamente jurídica e todos os pareceres da procuradoria apontam que o projeto é totalmente inconstitucional, ferindo inclusive a cláusula pétrea da Constituição de que o Estado é laico. Outro ponto que precisa ser destacado é que a Quarta-Feira de Cinzas não faz parte do calendário de festa da cidade, então, ela é uma manifesta espontânea da população e que, portanto, não pode ser cerceada. O projeto de lei foi construindo com base apenas na questão religiosa e, por isso, não há outra alternativa a não ser vetar o projeto porque ele é inconstitucional", explicou.

A polêmica sobre a Quarta-Feira de Cinzas começou em 11 de setembro, quando a Câmara Municipal de Salvador aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Henrique Carballal (PV). A matéria impede qualquer festejo similar ao carnaval entre as 5h e as 23h59min da data em locais públicos.

Na prática, o PL proíbe que trios elétricos, palcos fixos ou móveis, músicos a solo ou bandas musicais, carros de som, caixas de som amplificadas ou similares sejam usados nesse período. A justificativa para a proibição tem raízes religiosas. Na tradição católica, a Quarta-Feira de Cinzas é o primeiro dia da Quaresma, sendo marcado por jejum e abstinência.

Dois dias depois do projeto ter sido aprovado, o prefeito comentou a decisão. Na época, ele afirmou que “como católico” não via nenhuma incompatibilidade entre o arrastão e o início da Quaresma, e disse que o PL deveria ter sido debatido com a Prefeitura, a sociedade e o Conselho do Carnaval antes de ter sido votado.

Na ocasião, o cantor Márcio Victor também se pronunciou afirmando que o arrastão tem mais de 18 anos e que é o povo quem precisa decidir se quer manter ou encerrar a festa. "É da vontade do povo. Se o povo tá lá é porque o povo quer", disse, na época.

Religião

O projeto de lei argumenta que diversas igrejas estão sendo obrigadas a cancelar as tradicionais missas que ocorrem no dia para abrir espaço às ressacas carnavalescas. Ainda de acordo com o PL, a festa estendida é um "flagrante prejuízo da comunidade cristã e a situação é um grave desrespeito aos costumes religiosos e não pode mais ser tolerada, sendo necessário resgatar e respeitar a tradição religiosa".

A Arquidiocese de Salvador divulgou uma nota, dois dias após a aprovação do PL, em que disse apoiar a decisão dos vereadores e afirmou que os membros da igreja têm o direito, em qualquer ambiente ou setor em que atuam, de defender valores que consideram importantes, de acordo com a fé, e que isso vale também para políticos que exercem um mandato.

“Preservar o início da Quaresma é um desses direitos. Por sinal, a Quarta-feira de Cinzas é um dia depois de inúmeros dias de festas carnavalescas. Por mais que uma festa seja importante na vida de uma pessoa ou de um grupo, ela não pode durar sempre ou indefinidamente, pois há outros valores que devem ser preservados”, dizia a nota.

A igreja manifestou preocupação também com a situação dos comerciantes por causa dos feriados e dias que ficam impossibilitados de trabalhar, com impacto no pagamento de fornecedores, funcionários e impostos.

Criado por Carlinhos Brown, o arrastão da quarta-feira de cinzas foi sendo incorporado aos poucos à folia tradicional. Em 2016, Brown anunciou que não faria mais o arrastão. “Deixei isso para os meus colegas”, disse, na época.

O projeto prevê multa de R$ 500 mil para quem descumpri-lo. O placar da votação que aprovou a matéria foi 38 votos a favor, dois contra, uma abstenção e uma ausência.