Prefeito vistoria Centro de Convenções dias antes da inauguração

Uma comitiva de secretários e dirigentes municipais esteve no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, nesta segunda-feira (20), para vistoriar o espaço. O equipamento será inaugurado na quinta-feira (23), em um evento apenas para convidados, e no domingo, com um show aberto ao público.

O prefeito ACM Neto, e o vice e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, foram acompanhar os últimos detalhes para a finalização da obra, considerada uma das mais importantes entregas a serem realizadas na Bahia nos últimos anos, promovida pelo município.

Em nota divulgada pela prefeitura, ACM Neto disse o Centro de Convenções é uma estrutura fundamental. “Está quase tudo pronto para a entrega do Centro de Convenções. Tenho que certeza de que, além de uma festa belíssima com a participação de todo o povo baiano, será um equipamento fundamental para o futuro de Salvador”, afirmou.

Centro de Convenções será ianugurado nesta semana (Foto: Valter Pontes/ Secom)

Ele também vistoriou as obras de implantação do Parque dos Ventos, que fica ao lado, também na orla da Boca do Rio. “Já o Parque dos Ventos, para quem não se lembra, era um espaço amontoado de terra aqui na orla da cidade. Agora será um parque com quase 100 mil m² que vai ser utilizado por toda a população, principalmente os amantes do esporte radical”, afirmou o prefeito.

O secretário de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco, representantes da GL Events, empresa administradora do Centro de Convenções, e os gestores municipais avaliaram todos os ambientes, como o hall, salas e auditório.

Nesta quinta-feira (23), a partir das 18h30, haverá um evento de inauguração apenas para convidados, com direito a show de Maria Bethânia, contratada pela GL Events. Em fase de montagem, o palco para o evento possui 38mx6m e o ambiente terá projeção em 260° com conteúdo dinâmico, sonorização surround 5.1 e projetores de alta resolução com laser.

Já no dia 26, com show confirmado da cantora Cláudia Leitte, a comemoração aberta ao público pela Prefeitura será feita na área externa do equipamento, bem defronte à praia da Boca do Rio. Trata-se da inauguração oficial.

O investimento municipal na construção do Centro de Convenções de Salvador é de R$ 130 milhões. O equipamento tem capacidade 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções e até 20 mil pessoas em shows. Além disso, mais de R$ 25 milhões serão investidos pela empresa concessionária, entre pagamento de outorga, equipamentos e instalações.