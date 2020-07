Prefeitos se reúnem para apresentar propostas de reabertura do comércio na RMS

Representantes dos municípios da Região Metropolitana de Salvador participam, nesta quinta-feira (16), a partir das 14h, de uma reunião para apresentarem propostas de protocolos visando a reabertura do comércio de suas localidades. O encontro de gestores municipais será realizado no Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), local de onde será feita uma Coletiva à Imprensa online, no Facebook da Prefeitura de Lauro de Freitas, logo após o término da reunião, às 16h.

A fim de evitar aglomerações, os gestores ficarão em uma sala exclusiva, respeitando o distanciamento mínimo entre eles. Seus assessores e a imprensa presentes, ficarão em outras salas, também mantendo a distância e outras medidas preventivas recomendadas pela OMS, relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Esta será a terceira reunião entre esses prefeitos.

A primeira foi em Camaçari e a segunda em Simões Filho. A previsão de abertura do comércio dos “não essenciais”, está associada, dentre outras questões, à oferta de mais de 25 % de leitos de UTI’s no Estado da Bahia ou mesmo na RMS. Ou seja, um percentual de ocupação menor que 75% dos leitos de UTI na Bahia e diminuição das taxas de contaminação e de óbitos. O Governo do Estado está apoiando a iniciativa e mantendo os gestores informados das medidas que estão sendo feitas pra garantir mais vagas de UTI’s.