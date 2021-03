Prefeitos vão se reunir para definir se feriados serão antecipados na Bahia

Uma reunião entre prefeitos ainda esta semana vai definir se haverá antecipação de feriados para frear a taxa de transmissão do coronavírus, assim como aconteceu no ano passado. Segundo o prefeito Bruno Reis, a decisão será pautada a partir dos índices de ocupação de leitos e fator de transmissão.

"Fizemos reuniões semana passada e voltaremos a nos reunir essa semana para que, se possível for, antecipar feriados para fazer um tempo de isolamento maior. Então, se os números insistirem e não verificarmos uma melhora, no caso de Salvador, estamos dispostos a fazer isso e estamos conversando com os prefeitos em nosso entorno para que possamos realizar isso e fazer uma contenção maior da propagação do vírus e ter uma perspectiva melhor da retomada de atividades não essenciais", explicou o prefeito, nesta segunda-feira (22).

Os feriados antecipados seriam: 3 de junho (Corpus Christi), 24 de junho (São João), 2 de julho (Independência da Bahia) e 8 de dezembro (Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira de Salvador). No ano passado, o então prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa também anteciparam os feriados, no mês de maio, em uma tentativa de frear o avanço do coronavírus em Salvador e na Bahia.

Ele explicou ainda que o governo do estado está estudando medidas para evitar que as datas antecipadas não estimulem viagens e aglomerações. "Óbvio que existe uma preocupação com os feriados. Até por isso, o governo já decidiu suspender o transporte intermunicipal para que não ocorra o trânsito de pessoas do interior para capital e da capital pro interior na Semana Santa, tudo para evitar a circulação do vírus. Essa decisão foi comunicada pelo governador aos prefeitos na última sexta-feira", concluiu o prefeito.