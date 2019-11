Prefeitura abre inscrições para entidades na Lavagem do Bonfim

As inscrições para participar do desfile na Lavagem do Bonfim serão abertas nesta segunda-feira (25). Todas as entidades e interessados devem se dirigir ao setor da Gerência de Eventos, na sede da Empresa Salvador Turismo (Saltur), na Avenida Estados Unidos, nº 341, Comércio. O prazo segue até o dia 10 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A Lavagem do Bonfim ocorrerá em 16 de janeiro de 2020.

Os documentos solicitados para a inscrição de pessoas físicas são RG, CPF, comprovante de residência. Já as entidades precisam apresentar o Estatuto Social, Cartão CNPJ, RG e CPF do representante legal da entidade e o Documento Único de Transferência (DUT).

No caso de uso de veículos automotores, devem ser levados o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação do condutor e fotos do veículo a ser utilizado no percurso da Lavagem do Bonfim. Todos os documentos são em cópia autenticada ou cópia comum acompanhada do original.

A prefeitura informou que os participantes do desfile só poderão ter acesso aos locais de concentração e de partida do cortejo na Avenida Contorno até a Praça Tupinambás, mediante a autorização da Saltur.

Somente será permitida a participação de veículo tipo Kombi com aparelhagem de som. O nível máximo permitido de emissão sonora admitido no percurso é de 100 decibéis. A medição é feita a distância de cinco metros de onde se encontra a fonte emissora do som. A Saltur afirmou que será permitido no máximo dois veículos por participantes. Fica estritamente proibida a participação de trios e mini trios e carros com som tipo ‘paredão’.

É proibida a utilização de cordas e de carroças com tração animal. Não poderá haver alteração do carro inscrito no dia do desfile. A armação dos participantes será realizada por ordem de chegada.

A Saltur advertiu que os inscritos deverão iniciar o desfile até às 15h. Após esse horário entrará a equipe de limpeza e em seguida as barreiras serão liberadas. Depois do término do evento, os carros inscritos não poderão permanecer em nenhum lugar do circuito, ficando sujeito a reboque e multa. Assim como não subirá a colina sagrada, voltando à Praça Irmã Dulce no Largo de Roma.