Prefeitura abre inscrições para programa de redução da distorção entre idade e série

Os professores da rede pública municipal de ensino de Salvador podem se inscrever até janeiro de 2022 no programa de regularização de fluxo ‘Chegando Junto’. O objetivo da ação é reduzir a taxa de distorção idade/série entre estudantes do 6º ao 8º ano do Fundamental 2. O cadastro de manifestação de interesse está disponível no site.

O Chegando Junto é uma parceria da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Educação (Smed), com a Fundação Roberto Marinho. A iniciativa consiste num programa educacional intensivo de 18 meses, aplicado em turmas de 30 alunos, com metodologia e material didático específicos para que os estudantes contemplados possam ajustar a distorção entre sua idade e a série em que se encontram.

As turmas serão compostas sem seriação, ou seja, com estudantes do 6º, 7º e 8º anos do Fundamental 2 compartilhando a mesma sala. Em lugar das aulas convencionais, eles vão frequentar as aulas do programa, no mesmo turno de sua matrícula regular, conforme o calendário escolar.

Já o conteúdo programático será dividido em três grandes áreas do conhecimento, que são Linguagens, Ciências Humanas e Ciências Exatas. Os 194 professores efetivos selecionados para lecionar no Chegando Junto devem obter uma formação prévia de 100 horas e atuarão com carga horária de 20 ou 40 horas semanais. Além deles, dez mediadores compõem a equipe do programa, assumindo funções de tutoria das turmas e assistência pedagógica.

“Nossa expectativa é atender 8 mil estudantes nas 64 escolas municipais com turmas do Fundamental 2. E o grande objetivo é atingirmos as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) para 2024, que estipula redução das taxas de distorção idade/série para 10% nos anos iniciais (do 1º ao 5º) e 17% nos anos finais (6º ao 9º) do Ensino Fundamental”, disse a diretora pedagógica da Smed, Cinthia Santos.