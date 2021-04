Prefeitura acredita que obras de requalificação podem ajudar Salvador a sair da crise no pós-pandemia

As obras de requalificação do trecho de orla que vai de Stella Maris a Ipitanga, além da terceira etapa do Farol de Itapuã, foram foco de vistoria geral realizada nesta segunda-feira (5). O prefeito Bruno Reis esteve presente na ocasião, acompanhado da vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos, e gestores municipais envolvidos nas intervenções.

Para o prefeito, as obras de requalificação vão ajudar Salvador a sair na frente na retomada econômica da cidade, principalmente na área de turismo, no pós-pandemia de Covid-19.

“Em Stella Maris, Ipitanga e Praia do Flamengo são cerca de 5km de trecho de orla onde estão sendo implantados piso intertravado, iluminação em LED, novo passeio e equipamentos de lazer, deixando essa área ainda mais bonita para quem mora aqui e para recebe”, disse Bruno Reis.

O investimento da Prefeitura nesta área é de R$40 milhões e a maioria dos recursos é proveniente do Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur).

O projeto foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), com coordenação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) e execução das obras pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

De acordo com a Prefeitura, a requalificação de Stella Maris a Ipitanga prevê a mínima interferência na morfologia natural da área. A intenção é garantir a acessibilidade às áreas públicas e às praias, além do respeito ao meio ambiente e preservação das dunas do local. Os trabalhos devem ser finalizados no início do próximo semestre.

A obra também contempla a implantação de urbanização, infraestrutura urbana, iluminação pública e equipamentos urbanos, requalificação ambiental e tratamento paisagístico ao longo da área de intervenção. Em alguns trechos, o acesso por veículos se dará até bolsões de estacionamento que serão otimizados e ampliados, com pavimentação em blocos intertravados que possuem permeabilidade e geram menor impacto ao meio ambiente.

As intervenções urbanísticas no local envolvem a construção de quadras de futebol, de vôlei e poliesportiva, pistas de patins e de skate, espaços de convivência, espaço para ioga, parques infantis, centro de apoio ao surfista, sanitários públicos, quiosques e módulos de apoio aos salva-vidas, dentre outros. O projeto também prevê ciclovias segregadas para bicicletas, vias exclusivas de veículos e passeios para pedestres, além de trechos compartilhados e trilhas.

Todas as intervenções que serão realizadas ao longo das praias estão fora da linha impeditiva e em consonância com a legislação municipal, estadual e federal, com a anuência da Superintendência do Patrimônio da União (SPU). A obra preserva as características originais, como a manutenção do cordão de dunas, além da recomposição e manutenção da cobertura de restinga.

Itapuã

A terceira etapa da região do Farol de Itapuã está com 60% das obras concluídas, em uma área de 4,3 mil m² e investimento de pouco mais de R$2 milhões, com recursos próprios. A previsão de conclusão é para o mês de junho deste ano.

Com projeto elaborado pela FMLF e execução das obras pela Seinfra, através da Sucop, as melhorias englobam a área entre a Rua da Canção e a Rua da Música, passando pela Rua da Literatura. A intervenção consiste na criação de uma calçada compartilhada, ligando a Rua da Canção e a Rua da Música, além da requalificação da Colônia de Pescadores e a manutenção da fábrica de gelo em apoio aos pescadores.

Serão criadas duas pequenas praças onde serão implantados mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, e será mantido o espaço para guardar caiaques. A lista envolve, ainda, urbanização da área, contenção marítima, implantação de rampas e escadas de acesso à praia, iluminação em LED, passeio em concreto e meio-fio em granito, piso intertravado e piso tátil, recapeamento asfáltico, guarda-corpo em inox e paisagismo.