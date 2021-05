Prefeitura amplia funcionamento de estabelecimentos; veja como ficou

Com o avanço na retomada das atividades econômicas em Salvador, alguns estabelecimentos tiveram o funcionamento ampliado. Em coletiva nesta terça-feira (11), o prefeito Bruno Reis explicou que as atividades que já estão em funcionamento poderão operar sem limitações de dias, mas os horários permanecem os mesmos por causa do transporte público.

A fase amarela da retomada prevê funcionamento sem restrição de dias, mas com toque de recolher às 23h. Como o toque de recolher ainda está em 21h, o prefeito considera que Salvador está em uma liberação parcial da fase amarela. Os cinemas e clubes também foram autorizados a reabrir.

A única mudança de horário foi dos escritórios de advocacia que estavam autorizados a funcionar até17h e agora vai pode operar até 19h. Então, shopping, por exemplo, que só podia operar de terça a sábado, vai poder operar de segunda a domingo, mas continua com o horário limitado de funcionamento, das 10h às 20h.

“Cabe frisar que não estamos livres da pandemia, portanto, devemos manter todos os cuidados, respeitar os protocolos, fazer o distanciamento, usar máscara e álcool gel. Não estamos livres, mas pensando nos empregos estamos autorizando a retomada das atividades econômicas”, afirmou Bruno Reis.

Confira o funcionamento dos estabelecimentos nesta fase (clique para ampliar):