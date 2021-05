Prefeitura amplia margem do consignado e antecipa 50% do 13º salário dos servidores

Duas novas medidas para beneficiar o funcionalismo público municipal foram anunciadas nesta sexta-feira (28) pelo prefeito Bruno Reis, durante coletiva virtual.

A primeira é a ampliação da margem de empréstimo consignado de 30% para 35%, até dezembro deste ano, atendendo a uma solicitação dos próprios servidores e funcionários. Essa medida vai minimizar os impactos provocados pela pandemia na categoria.

A outra, que já aparece na folha de maio, é a antecipação do pagamento de 50% do 13º salário para 3.926 aposentados e 1.891 pensionistas, que vai injetar cerca de R$11 milhões de reais na economia da cidade.

“Essa é uma das ações presentes no pacote de medidas que lançamos para a retomada econômica de Salvador. No entanto, dependia da apreciação do Legislativo e aproveito para a agradecer à Câmara de Vereadores, que aprovou de forma unânime essa ação”, explicou o prefeito.