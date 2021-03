Prefeitura amplia número de leitos na UBS do Marback

A Prefeitura de Salvador realizou na tarde desta quinta-feira (4) os ajustes necessários para implantar mais seis leitos - sendo um de suporte avançado à vida e cinco clínicos - no Pronto Atendimento Alfredo Bureau, no Marback.

Com o incremento, a unidade passa de 18 para 24 leitos para o acolhimento das demandas de urgência e emergência na região. Os novos equipamentos estarão à disposição a partir das 07 horas da manhã desta sexta-feira (05).

“Estamos esgotando os últimos esforços para assegurar a assistência em nossa rede de saúde. Agora mais do que nunca, precisamos que as pessoas nos ajudem evitando aglomerações, mantendo as práticas de higienização e uso da máscara para evitar que o sistema chegue ao colapso”, explicou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Por conta da readequação, os atendimentos na posto do Marback foram suspensos na tarde desta quinta-feira (04).