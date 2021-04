Prefeitura amplia postos para aplicação da segunda dose contra o coronavírus

A Prefeitura de Salvador anunciou a ampliação dos postos de vacinação para aplicação da segunda dose na capital. A intenção é evitar longas filas e aglomerações de pessoas em busca da vacina. Com isso, idosos e profissionais da saúde passam a ter mais seis novos postos para completar o esquema vacinal. Nesta sexta-feira (23), 17 pontos entre fixos e drives estarão vacinando por demanda aberta. Confira:

Drives:

1. Barradão - Canabrava

2. FTC Paralela

3. Shopping Bela Vista – Cabula

4. Faculdade Universo – Avenida ACM

5. Centro de Convenções de Salvador – Boca do Rio

6. Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina

7. USF San Martim III

Fixos:

8. Clube dos Oficiais

9. UBS Ramiro de Azevedo

10. USF Colinas de Periperi

11. USF Yolanda Pires (Faz. Grande I)

12. USF Nova Esperança

13. USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança)

14. USF Vila Nova de Pituaçu

15. USF Recanto da Lagoa

16. Barradão - Canabrava

17. FTC Paralela



Ainda há a opção do serviço Hora Marcada para os idooso, ampliando ainda mais os locais de imunização. O serviço funciona de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h. Através do site www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br. O idoso pode agendar dia, horário e local da vacinação. No total, são 21 unidades disponíveis para o público com 60 anos ou mais.

Lista de postos cadastrados para Hora Marcada

Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho: USF da Federação.

Distrito Sanitário Boca do Rio: USF Parque de Pituaçu.

Distrito Sanitário Brotas: UBS Mario Andrea e UBS Manoel Vitorino.

Distrito Sanitário Cabula/Beiru: UBS CSU Pernambués, UBS Eunisio Coelho Teixeira, USF Fernando Filgueiras e USF Mata Escura.

Distrito Sanitário Cajazeiras: USF Cajazeiras V e USF Yolanda Pires.

Distrito Sanitário Centro Histórico: UBS Péricles Esteves Cardoso e USF Dona Iraci Isabel da Silva – Gamboa.

Distrito Sanitário Itapagipe: Joanes Centro Oeste.

Distrito Sanitário Itapuã: USF Professor Eduardo Mamede, USF Alto do Coqueirinho e USF Nova Esperança.

Distrito Sanitário Liberdade: UBS Professor Bezerra Lopes.

Distrito Sanitário Pau da Lima: UBS Castelo Branco, USF João Roma Filho e USF Vila Nova de Pituaçu.

Distrito Sanitário São Caetano/Valéria: UBS Marechal Rondon, USF Antonio Lazzarotto e USF Recanto da Lagoa.

Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário: USF Tubarão e USF Fazenda Coutos III.

DRIVE THRU: Faculdade Maurício de Nassau – Campus Pituba.