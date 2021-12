Prefeitura anuncia a reabertura de mais dois gripários em Salvador

Aos poucos a Prefeitura de Salvador está retomando a estrutura de guerra que havia montado para enfrentar a pandemia, em 2020, e que foi desmobilizada no último semestre. Nesta sexta-feira (17), o gripário do Pau Miúdo foi reaberto e foram anunciadas a reabertura também dos gripários da Ilha de Bom Jesus dos Passos, que começa a funcionar hoje, e de Pirajá/ Santo Inácio, ainda sem data para ser reaberto. As medidas são para tentar conter o surto de influenza que está sobrecarregando o sistema de saúde.

O gripário do Pau Miúdo foi inaugurado em agosto de 2020 e ficou em atuação até 15 de outubro de 2021. A queda expressiva no número de internações de pacientes com covid-19 levou a prefeitura e o governo do estado a desmobilizarem algumas estruturas, porque mesmo paradas elas oneravam os cofres públicos. Porém, a situação mudou nas últimas semanas.

Um surto de gripe está provocando filas e sobrecarregando as unidades de saúde. Os sintomas, na maioria dos casos, são os comuns: febre, dores nas articulações, dor de cabeça e náuseas. Os pacientes têm sido direcionados para o gripário dos Barris, única estrutura desse tipo em atuação até então. O prefeito Bruno Reis fez a reabertura da unidade do Pau Miúdo e disse que é importante que as pessoas mantenham as medidas de proteção.

"Desde a chegada da H3N2 no Rio de Janeiro nós alertamos que isso poderia acontecer aqui. Estamos anunciando uma série de medidas no enfrentamento desse surto, desde a reabertura de outros gripários e a mega operação de vacinação hoje em 90 pontos. A prefeitura está correndo atrás das pessoas para vacinar", disse o prefeito.

Os gripários foram uma novidade da gestão ACM Neto. Eles foram criados para atender exclusivamente pacientes com sintomas gripais, como é o caso da covid-19. No auge da pandemia, a cidade contou com seis unidades, além dos Barris e do Pau Miúdo, havia gripários em Paripe, Valéria, Pirajá/ Santo Inácio e na Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Todas funcionavam ao lado de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou de postos de saúde. No caso do Pau Miúdo, a estrutura fica ao lado do 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, na Rua Marquês de Maricá.

"Quais são as principais armas? A máscara e a vacina. Daí os números são inquestionáveis, a queda do número de pessoas com covid, a redução drástica de pessoas com covid. Uma redução brutal no número de óbitos. A vacina funciona tanto pra covid como para influenza. Tivemos um índice baixo de imunização esse ano - o MS preconiza 90% -, temos 32% que não se vacinou, que é um número elevado. Essas doses serão aplicadas hoje nessa mega operação contra gripe", disse o prefeito.

Quando foi inaugurado, em agosto de 2020, o gripário do Pau Miúdo contava com uma equipe multidisciplinar com 75 profissionais de saúde e da área administrativa. A estrutura oferecia dez leitos de enfermaria e dois de sala vermelha, que funcionavam como uma pequena Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No local também eram realizados exames de raios-x, laboratoriais, eletrocardiograma (ECG) e era oferecida assistência médica, enfermagem, serviços de farmácia e suporte de ambulância 24 horas para regulação. Nas primeiras 12 horas de funcionamento foram atendidas cerca de cem pessoas. Em janeiro, no começo de mais uma onda de covid-19, foram 4,5 mil atendimentos somente nessa estrutura do Pau Miúdo.

O secretário de Saúde, Léo Prates, disse que com a reabertura dessa unidade espera-se que a situação melhore nos Barris. "Estamos aumentando o número de UPAs na cidade, tendo a mesma capacidade na estrutura móvel na UPA dos Barris, eu consigo dividir o atendimento. O que estou é esticando o sistema, fazendo uma ampliação horizontal do sistema. Estamos entregando mais esse gripário, mas toda essa elasticidade tem limite, e não tem como atender metade da população doente de uma vez", explicou.

Acontece, nesta sexta-feira, uma mega operação de vacina contra a gripe. Toda a estrutura da prefeitura estará voltada para prevenir contra a influenza e, por isso, a vacinação contra covid-19 será suspensa. Não há distinção do público que pode tomar a vacina da gripe, ou seja, qualquer pessoa, independentemente da idade, pode se imunizar, mas quem já recebeu a vacina esse ano não precisa tomar de novo. A meta é imunizar 60 mil pessoas.

A vacinação contra a covid será retomada neste sábado (18) e também haverá aplicação do imunizante no domingo (19). As doses remanescentes da vacina contra a gripe também serão aplicadas no fim de semana. O ponto de imunização será no 5º Centro de Saúde.