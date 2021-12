Prefeitura anuncia investimentos em contenção de encostas e geomantas

Com um período de chuvas mais intensas atípico, a prefeitura de Salvador anunciou um pacote para obras de contenção de encostas e implantação de geomantas nas áreas de risco. Um dos pontos a ser contemplado é a Rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho.

Somente lá serão investidos R$ 3,7 milhões. A obra contemplará os serviços de solo grampeado, contenção em tela, passeio em concreto, drenagem e escadaria. O prazo para a execução é de 6 meses.

Além disso, foram selecionados 8 endereços pelo programa Ouvindo Nosso Bairro. As obras de contenção terão investimento de R$ 2.377.233,45 e serão executadas nos bairros de Canabrava, Campinas de Pirajá, Fazenda Grande I, Rio Vermelho, Cajazeiras VII, IAPI, Curuzu e Arraial do Retiro.

"Salvador, ao longo dos últimos anos, tem investido muito em proteção das áreas de riscos e graças a esses investimentos, chegamos ao final do ano sem nenhuma vítima das chuvas. Já protegemos 330 áreas da nossa cidade. Estamos com 11 obras em execução e vamos anunciar o início de mais 32 áreas de proteção de encostas, somando R$ 44 milhões. Esse trabalho de enfrentamento às chuvas que ocorre em 365 dias do ano", disse o prefeito Bruno Reis, nesta terça-feira (28), durante a assinatura da ordem de serviço.

Também serão realizadas 12 obras de contenção de encostas com investimento de R$ 10.360.568,22. Os bairros beneficiados com as obras são Colinas de Pituaçu, Tancredo Neves, Pernambués, Santa Cruz, Cajazeiras VI e Boa Vista de São Caetano.

Já as geomantas serão implantadas no Pero Vaz, Sussuarana, Castelo Branco, Lobato, Campinas de Pirajá, Pau da Lima e Dom Avelar. O investimento será de R$ 1.971.828,97 para as 11 obras.