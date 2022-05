Prefeitura articula ampliação do número de voos entre Buenos Aires e Salvador

A Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), participou de uma reunião realizada na Embaixada da Argentina, na última quinta-feira (12), em Brasília, para dar continuidade às discussões de ampliação da quantidade de voos das companhias aéreas Fly Bondi e Jet Smart de Buenos Aires para a capital baiana.

De acordo com o diretor de Turismo da Secult, Antônio Barreto Jr, Salvador já conta com o aval da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e, a partir da abertura de novas frequências, a expectativa é atrair cerca de 180 turistas argentinos à capital baiana a cada voo dessas empresas.

"O empecilho para o aumento da oferta se deve ao baixo número de cotas de voo que a Anac argentina estabeleceu para a capital baiana. É preciso ampliar esta cota para aumentar o número de novos voos para Salvador. Durante as tratativas, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, se comprometeu a intermediar as conversas. Muito em breve teremos novidades. Até porque sempre tivemos a Argentina como principal centro emissor de turistas para o estado, e precisamos retomar isso", destaca Barreto Jr.

Também participaram da reunião o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli; o ministro-chefe da Seção Econômica e Comercial da Embaixada da Argentina no Brasil, Rodrigo Barneschi; o secretário da Embaixada da Argentina no Brasil, Fernando Mouron; o diretor e o superintendente da Anac, Rafael Faria e Ricardo Catanant, respectivamente; e o presidente da Vinci Airports Brasil, Julio Ribas, dentre outros gestores da empresa.