Prefeitura assinará convênio com a AMA para atendimento de autistas

A Prefeitura Municipal de Salvador assinará nesta quarta-feira (22) um convênio com a Associação dos Amigos dos Autistas da Bahia (AMA BA), na sede da associação em Pituaçu.

O objetivo da parceria que será firmada através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) é ofertar o serviço de proteção social especial para 217 crianças, jovens e adultos com autismo, entre 2 e 21 anos, seus familiares ou cuidadores.

Serão desenvolvidas ações interdisciplinares, com profissionais especializados, tais como psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e cuidador, buscando oferecer atendimentos continuados e o fortalecimento de vínculos com a comunidade. A iniciativa visa a melhoria da qualidade de vida, apoiando a família no exercício de sua função de cuidado e proteção através do acompanhamento de todas as crianças e adolescentes e suas famílias.

O atendimento especial para essas pessoas tem uma explicação: só na Bahia já são mais de 220 mil pessoas com autismo. O investimento em serviço anual é de R$ 490 mil com vigência de 36 meses, totalizando um investimento de R$ 1,47 milhões.

“Precisamos fica atentos, não podemos fechar os olhos para essas pessoas que precisam de um cuidado especial, que lutam todos os dias por inclusão e pelos seus direitos”, explica o secretário Léo Prates, titular da Sempre.