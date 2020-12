Prefeitura autoriza horário especial e 'virote' para Natal nos shoppings

Os shoppings de Salvador terão autorização para funcionar em horário especial no período de Natal, anunciou nesta terça-feira (15) o prefeito ACM Neto. O tradicional "virote" do dia 23 para o dia 24 será permitido para os estabelecimentos interessados.

A partir de amanhã e durante o mês de dezembro os shoppings podem abrir das 9h às 22h. Há algumas exceções. Nos dias 20, 21 e 22, eles poderão funcionar das 9h às 23h. Na "virada", poderá funcionar das 9h do dia 23 às 20h do dia 24. No dia 25, as lojas devem fechar, com as praças de alimentação podendo funcionar de meio-dia às 20h. "Isso é para dezembro. A priori, em janeiro o funcionamento volta a ser como está hoje", acrescentou Neto.

As lojas de rua não terão alterações para o período natalino, podendo funcionar das 9h às 20h.

O decreto com os novos horários será publicado ainda hoje.O protocolo setorial para os shopping centers, publicado por meio do Decreto nº 32.589, de 18 de julho de 2020, fixou horário de funcionamento para tais estabelecimentos entre 12h às 20h. Já no dia 5 de outubro, a prefeitura permitiu a ampliação do funcionamento por mais uma hora, das 11h às 21h.

Neto contou que teve reunião ontem com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), dialogando sobre o fim de ano para o setor de bares e restaurantes, com foco nos que ficam nos bairros de Itapuã e Rio Vermelho, que estão com funcionamento proibido à noite no final de semana. A equipe da prefeitura vai fazer uma avaliação lado a lado da associação sobre a situação e Neto acenou com a possibilidade do fim da medida. "Resultados desse final de semana ao nosso ver foram muitos positivos. Nós queremos dar um passo adiante, tentando harmonizar o funcionamento à noite no final de semana, evitando qualquer tipo de aglomeração. É possível que até amanhã a gente chegue a um entendimento sobre isso", afirmou Neto.