Prefeitura autoriza obras de pavimentação e drenagem em Alto de Coutos

O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, autorizou nesta quarta-feira (24) o início dos serviços de requalificação viária e drenagem na Rua Golan, em Alto de Coutos, bairro localizado no Subúrbio Ferroviário.

A gestão municipal vai investir R$ 205,8 mil para realizar as intervenções. “Vamos fazer a drenagem de toda a via, com calçada, meio-fio e nova pavimentação, dando uma solução para os moradores da Rua Golan, que veem suas casas alagarem quando chove muito”, afirmou o vice-prefeito e secretário.

Acompanhado do vereador Duda Sanches, do deputado estadual Alan Sanches e de líderes comunitários, Reis falou com os moradores da região sobre as obras que a Prefeitura está realizando no Subúrbio, como a revitalização da Bacia do Mané Dendê. Com investimento de R$ 500 milhões, o projeto contempla intervenções nas áreas de habitação, mobilidade, macro e microdrenagem, saneamento e urbanização.