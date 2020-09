Prefeitura autoriza self service e voz e violão em bares e restaurantes

O prefeito ACM Neto anunciou nesta sexta-feira (4) que bares e restaurantes vão poder voltar utilizar o sistema self service, em que cada cliente serve o próprio prato. Além disso, foi autorizada a volta da música ao vivo nesses estabelecimentos, mas apenas no esquema voz e violão.

"Havia um apelo de muitos artistas que ficaram sem qualquer tipo de renda nesse período da pandemia para que nós liberássemos o vioz e violão nos bares e restaurantes", explicou. "Quero deixar claro: banda está proibida. Nem banda eletrônica, nem de percussão", diz. "Voz e violão é o sujeito ali cantando e tocando seu violão, ou um cantando e outro tocando. Mais que isso é banda", disse, afirmando que caberá aos locais evitarem aglomeração.

Já para a volta do autosserviço (sel serfice), os restaurantes devem oferecer luvas descartáveis individuais para cada cliente. "Se por acaso o restaurante não fornecer a luva descartável, ele não pode permitir o autoatendimento", disse o prefeito."Ele (cliente) se serve e depois joga a luva fora. Não é reutilizável, uma luva por cliente que for se servir", disse.

Neto afirmou que será extremamente rígido na fiscalização dessas liberações. "Em relação a essa regra (luva descartável), e a do voz e violão, não haverá tolerância. Seremos rigorosos, muito rígidos", disse. "Qualquer mínimo risco de aglomeração, vamos fiscalizar e fechar o estabelecimento", acrescentou, falando sobre a volta da música ao vivo.

Para o prefeito, o momento de queda nos indicadores permite essa ampliação. "Todos indicadores de ocupação de leitos, novos casos e óbitos indicam que estamos descendo a ladeira. O que não indica que está tudo resolvido, mas estamos no caminho certo. Eu só vou descansar no dia que chegarmos a zero óbitos (por covid-19) na cidade. Até lá, preocupação total e atenção total", afirmou.