Prefeitura começa a pagar auxílio de R$270 a motoristas profissionais nesta sexta

Começa a ser liberado nesta sexta-feira (24) o pagamento do auxílio de R$270 para taxistas, auxiliares e motoristas de aplicativo que possuem entre 40 e 60 anos. Trata-se do benefício do Salvador por Todos, que foi ampliado para contemplar esses profissionais abaixo dos 60 anos - inicialmente, o valor seria pago apenas a motoristas profissionais acima dessa faixa etária, além de trabalhadores informais, guardadores de carro e recicladores cadastrados.

Para conferir se tem direito aos R$270, basta acessar o site www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br. No total, mais de 17 mil motoristas profissionais entre 40 e 60 anos serão contempladas. A previsão inicial, que pode ser alterada, é que eles recebam o valor uma única vez, enquanto o governo federal não pagar o auxílio de R$600 (no caso dos demais contemplados pelo Salvador por Todos, o prazo são três meses, contados de abril).

O benefício, que busca minimizar os impactos causados pelas medidas restritivas impostas para combater o coronavírus e proteger a vida das pessoas, já foi sacado por mais de 10 mil trabalhadores informais, guardadores da Zona Azul e recicladores cadastrados na Prefeitura. Entre os trabalhadores informais cadastrados contemplados estão ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, baleiros e mototaxistas.

Segundo a secretária da Sempre, Ana Paula Matos, com a ampliação do Salvador por Todos, serão, no total, quase 35 mil pessoas recebendo na primeira e segunda fase do pagamento. “Inicialmente, o auxílio seria pago para 20 mil trabalhadores informais, já foi ampliado para 35 mil e, se houver condições, a gestão municipal vai querer, obviamente, ajudar mais pessoas, como tem feito, por exemplo, com a entrega de cestas básicas para mototaxistas. O foco é, principalmente, auxiliar aqueles que mais precisam”, afirmou.

Os trabalhadores informais e individuais com direito ao benefício e que pretendem sacá-lo na rede lotérica ou nos caixas eletrônicos de autoatendimento das agências da Caixa Econômica Federal devem levar documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum desses documentos precisa se dirigir ao atendimento de balcão em qualquer agência do banco portando o número do NIS e documento de identidade.

Confira abaixo o cronograma de pagamento do benefício para taxistas, auxiliares e motoristas de aplicativos entre 40 e 60 anos, que não precisam fazer qualquer tipo de cadastramento prévio:

* Trabalhadores com nomes iniciados com a letra A: saque a partir de sexta-feira (24);

* Trabalhadores com iniciais B ou C: saque a partir de segunda-feira (27):

* Trabalhadores com iniciais D e E: retirada a partir de terça-feira (28);

* Trabalhadores com iniciais F, G, H ou I: saque a partir de quarta-feira (29)

* Trabalhadores com iniciais J: pagamento a partir de quinta-feira (30) ;

* Trabalhadores com iniciais K, L e M: retirada a partir de 4 de maio (segunda);

* Trabalhadores com iniciais N, O, P, Q e R: saque a partir do dia 5 de maio (terça);

* Trabalhadores com iniciais S, T, U, V, X, W, Y e Z: pagamento a partir do dia 6 de maio (quarta)