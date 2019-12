Prefeitura começa construção de praça e requalificação de equipamentos esportivos em Paripe

A Prefeitura de Salvador autorizou nesta quarta-feira (18) as obras de requalificação do campo de futebol e da quadra poliesportiva na Rua Carioca no bairro de Paripe no Subúrbio. O contrato foi assinado pelo vice-prefeito Bruno Reis. A localidade também ganhará um espaço de lazer e convivência com parque infantil, mesas de jogos, brinquedos, pista de cooper e academias de saúde e musculação, além de paisagismo e pavimentação. As intervenções contam com investimento de R$ 856 mil.

A ideia, segundo o vice-prefeito, é transformar o local em um grande complexo para a prática de esportes e atividades recreativas, com quase 5 mil metros de área construída. Além da construção de uma praça, a quadra da Rua Carioca será requalificada, contemplando serviços de drenagem e pintura, passeio, piso em concreto, alambrado com aço galvanizado, instalação de conjunto para quadra de vôlei, tabelas de basquete e traves para futsal. Já o campo receberá obras de drenagem, passeio em concreto, alambrado em eucalipto, conjunto de traves e rede de cobertura.

Ao lado da secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Rogéria Santos, e do titular da pasta de Manutenção (Seman), Virgílio Daltro, além de líderes comunitários, o vice-prefeito autorizou ainda a implantação de lâmpadas em LED para a iluminação no entorno do equipamento esportivo e de convivência. “O investimento é de mais R$ 93 mil”, pontuou, lembrando de outras intervenções que a Prefeitura vem tocando na região, a exemplo da construção da Praça João Martins.

O vice-prefeito Bruno Reis ainda anunciou que, em breve, a obra do conjunto habitacional Mar Azul, em Tubarão, será retomada, após o aporte de recursos da ordem de R$ 3,5 milhões da Prefeitura.