Prefeitura de Barreiras abre prazo para recadastramento obrigatório de servidores

A prefeitura de Barreiras iniciou um prazo para recadastramento obrigatório de todos os seus servidores, atendendo a orientações do governo federal por conta da implantação do E-Social. Os 3.652 servidores ativos, sejam efetivos, comissionados ou contratados, devem preencher um formulário que está disponível no site da prefeitura de 25 de maio a 8 de junho.

“O E-Social irá unificar o envio de informações referente aos trabalhadores das empresas. Com a sua implantação, o profissional de RH fará em um único envio de todas as informações relevantes para CAged, GFIP, RAIS, entre outras. Na prática, de forma resumida, podemos dizer que o E-Social será como uma folha de pagamento digital”, explica a diretora de Gestão de Pessoas da cidade, Adivanete Amorim.

Os servidores devem acessar a página, imprimir a ficha cadastral, preencher, digitalizar com a documentação exigida e depois enviar para o e-mail institucional da secretaria em que trabalham (veja abaixo). A partir daí, cada secretaria vai dar prosseguimento ao processo.

E-mails das Secretarias Municipais:

SECRETARIA E-mail Administração e Planejamento administração@barreiras.ba.gov.br Fazenda fazenda@barreiras.ba.gov.br Controladoria controladoria@barreiras.ba.gov.br Infraestrutura, Obras, Serviços Públicos e Transporte servicospublicos@barreiras.ba.gov.br Procuradoria Geral procuradoria@barreiras.ba.gov.br Educação, Cultura, Esporte e Lazer educacao@barreiras.ba.gov.br Chefia de Gabinete chefiadegabinete@barreiras.ba.gov.br Assistência Social e Trabalho trabalho@barreiras.ba.gov.br Saúde rh.saude@barreiras.ba.gov.br Meio Ambiente e Turismo meioambiente@barreiras.ba.gov.br Agricultura e Tecnologia agricultura@barreiras.ba.gov.br Indústria, Comércio e Serviços semics@barreiras.ba.gov.br Segurança Cidadã e Trânsito sec.seguranca@barreiras.ba.gov.br Gabinete do Vice – Prefeito priscilaromera@barreiras.ba.gov.br