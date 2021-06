Prefeitura de Cachoeira proíbe entrada de turistas durante São João

Em um decreto datado do dia 16 de junho, a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga de Jesus, proibiu a entrada de turistas durante o período de São João. De acordo com a decisão, será necessário apresentar comprovante de residência para ultrapassar as fronteiras do município.

A medida vale entre os dias 18 e 29 de junho.

Além disso, foi determinada uma restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20:00h às 05:00h, de 18 de junho até 29 de junho.

Já a venda de bebidas alcóolicas estará proibida em dois períodos:

18:00h de 18 de junho até às 05:00h de 21 de junho 18:00h de 23 de junho até às 05:00h de 28 de junho

Já os tradicionais licores de Cachoeira só poderão ser comercializados em centros de distribuição, com o consumo sendo proibido no local.

Além disso, cica proibido acender fogueiras e tocar e soltar fogos de artifícios, no período entre 18 à 29 de junho.

As medidas duras em um dos destinos mais tradicionais do São João baiano foram tomadas para conter o avanço da pandemia de covid-19.

