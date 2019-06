Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes abre concurso com 110 vagas

A Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes, a 830 quilômetros de Salvador, abre hoje as inscrições de concurso público com 110 vagas de nível fundamental, médio e superior. Deste total, 40 vagas são para professores de nível I e especial. Há oportunidades também para enfermeiro, técnico em enfermagem, veterinário, nutricionista, psicólogo, motorista, digitador, eletricista, dentre outras funções. O vencimento básico varia de R$ 998 a até R$ 3.300. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12 de julho, no seguinte endereço eletrônico: www.planejarconcursos.com.br. A taxa varia de R$ 60 a até R$ 120.

Provas serão em agosto

De acordo com o edital, as provas objetivas do concurso serão realizadas em Campo Alegre de Lourdes na data provável de 18 de agosto (domingo). Serão 50 questões de múltipla escolha. Haverá ainda prova de títulos para os cargos de nível superior, professores nível I e professores nível especial. O resultado final do certame será publicado em 30 de setembro.