Prefeitura de cidade paulista cobra Silvio Santos por R$ 2 milhões de IPTU atrasado

A prefeitura de Guarujá, no litoral de São Paulo, cobra, através de uma ação de execução fiscal contra o apresentador Silvio Santos, a dívida de pouco mais de R$ 2 milhões.



O processo, que corre na Vara de Fazenda Pública no Foro de Guarujá, é referente ao pagamento de IPTU de um imóvel no nome do apresentador.

De acordo com o UOL, o empreendimento é o hotel Sofitel Guarujá Jequitimar, que pertence ao apresentador. O hotel fica na Praia de Pernambuco e é administrado pela empresa Accor.



Os valores acumulados, que somam R$ 2.015.887,34, são referentes ao período entre abril e dezembro de 2020.

O apresentador e a assessoria do hotel ainda não se pronunciaram sobre a cobrança.