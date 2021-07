Prefeitura de Conquista alerta população sobre falsos agentes de endemias

A Secretaria de Saúde de Vitória de Conquista, no sudoeste baiano, divulgou um alerta à população local sobre dois homens que têm se intitulado agentes de endemias, identificados com farda verde e até mesmo crachás. De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde, a dupla já acessou residências dessa forma para cometer furtos.

Segundo o coordenador do Centro de Controle de Endemias, Eliezer Almeida, esclarece que os agentes de endemias do município não usam farda verde.

"A nossa farda é camisa azul, calça jeans e boné azul escuro identificado e timbrado com o brasão da prefeitura. Em caso de qualquer dúvida, as pessoas podem ligar para o setor de endemias pelo 3429-7421, para se informarem e identificarem o nome do agente e autorizar o acesso a parte externa do imóvel", informou ele, em nota divulgada no site da prefeitura.

A secretaria reforçou que neste momento de pandemia, os agentes de endemias só têm visitado os imóveis que possuem acesso externo pelas laterais, conforme recomendação do Ministério da Saúde, e ainda assim, orientou que a visita seja feita sob supervisão do proprietário que deve acompanhar o trabalho e verificar o que está sendo feito pelo agente.

Caso a população identifique as características dos indivíduos que estão se passando por agentes de endemias, deve acionar a presença da polícia, orienta a prefeitura. A gestão não informou quantas pessoas já foram vítimas dos bandidos.