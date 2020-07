Prefeitura de Cruz das Almas deve decretar lockdown a partir de segunda (13)

O prefeito de Cruz das Almas, Orlandinho Peixoto (PT), anunciou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10), que a administração municipal da cidade está em processo de elaboração de um decreto de lockdown — regime de bloqueio de circulação de pessoas, veículos e serviços — para conter a pandemia de covid-19 por lá. O documento deverá ser publicado no Diário Oficial do Município na próxima segunda-feira (13).

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, Cruz das Almas já registra 205 casos confirmados da doença, sendo que 106 pessoas estão recuperadas, 96 continuam com o vírus ativo e três morreram. Outras 468 estão sendo monitoradas, sendo que destas 31 apresentaram sintomas de gripe e já fizeram testes.

“É o momento do lockdown, de medidas mais duras para a gente tentar conseguir diminuir [a contaminação]. Estamos estudando o conceito de lockdown porque tem gradientes de lockdown. O genuíno, que surge de um termo em inglês, é basicamente fecha tudo. Estamos estudando modelos de lockdown que fizeram no Brasil”, disse o prefeito.

Ainda segundo Orlandinho, o modelo em discussão para aplicação na cidade deverá ter o apoio do Ministério Público (MP-BA), polícias civil e militar, Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e a própria secretaria municipal de saúde. A prefeitura já teve reunião com o governador do estado, Rui Costa, na qual foram visualizados os dados de casos no município após o período junino.

Passado o São João, a prefeitura de Cruz das Almas até alterou a forma de divulgação do boletim epidemiológico, que ficou mais detalhado. Na segunda-feira (6), cerca de 15 dias após a data comemorativa, o informativo diário citou que dos 141 casos existentes até então na cidade, 21 tiveram visitantes como fonte de contaminação.