Prefeitura de Ilhéus faz testes para covid-19 em comerciantes e funcionários

Comerciantes e funcionários do comércio de Ilhéus, no Sul do estado, começam a ser testados para detectar covid-19 nesta quinta-feira (5). A testagem faz parte do plano da prefeitura de flexibilização das atividades comerciais na cidade.

Os testes serão realizados até a próxima terça-feira (9), das 9h às 12h e das 14h às 16h. A testagem será feita na sede da Secretaria da Saúde (Sesau). O estabelecimento fica responsável por fazer o revezamento, de acordo com a quantidade de funcionários para evitar aglomeração.