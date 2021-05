Prefeitura de Ilhéus prorroga toque de recolher por mais uma semana

A prefeitura de Ilhéus prorrogou por mais uma semana o toque de recolher, das 23h às 5h, e as medidas de combate à covid-19 determinadas no decreto anterior. As normas foram mantidas no período compreendido entre 26 de maio de 2021 até 1º de junho de 2021 e têm o objetivo de conter o avanço da doença no município.

Segundo o novo documento, continua suspensa a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas e amadoras, que promovam contato físico, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações. Seguem vedados eventos recreativos em logradouros públicos ou privados; cerimônias de casamento; circos; parques; solenidades de formatura; passeatas e afins no período de vigência do decreto.

O último boletim epidemiológico, divulgado na terça-feira (25), contabiliza 17.080 pessoas curadas e 206 pacientes infectados pela Covid-19. Dos 81 leitos de UTI habilitados, 29 abrigam pacientes de Ilhéus e 32 estão ocupados com pacientes oriundos de outras cidades baianas. Os dados são informados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).