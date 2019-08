Prefeitura de Ipirá inscreve para processo seletivo com 900 vagas

A Prefeitura de Ipirá, a pouco mais de 200 Km de Salvador, recebe até o o dia 16 deste mês as inscrições para processo seletivo simplificado Público (Reda). O município oferece 900 vagas de emprego em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há oportunidade para professor, advogado, motorista, psicólogo, engenheiro agrônomo, odontólogo, auxiliar de serviços gerais, vigilante, porteiro, encanador, técnico em enfermagem, nutricionista, dentre outras. Os vencimentos mensais variam de R$ 998 e R$ 9 mil. As inscrições devem ser feitas no site www.notusinstituto.com.br.

Trainee na Red Bull

Jovens que tenham cursado Administração, Publicidade, Marketing, Comunicação, Economia e Engenharias podem se candidatar a uma vaga de trainee na Red Bull. As inscrições vão até 8 de setembro no site http://www.redbullgraduateprogramme.com/br/pt-BR.