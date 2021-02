Prefeitura de Juazeiro divulga novo calendário de vacinação contra covid-19

A Prefeitura de Juazeiro divulgou um novo calendário de vacinação contra o coronavírus para o período de uma semana. A faixa etária que será imunizada é a de idosos entre 84 e 80 anos, começando nesta sexta-feira (26).

A Secretaria de Saúde (Sesau) recebeu 2.450 doses de vacina contra a covid-19 na quinta-feira (25). São 1.820 doses da Oxford/AstraZeneca e outras 630 doses da CoronaVac para a segunda dose da vacinação de idosos acima de 90 anos e mais.

Veja como ficou o cronograma

- Idosos de 84 anos serão vacinados nesta sexta-feira (26)

- Idosos de 83 anos serão vacinados na segunda-feira (01)

- Idosos de 82 anos serão vacinados na terça-feira (02)

- Idosos de 81 anos serão vacinados na quarta-feira (03)

- Idosos de 80 anos serão vacinados na quinta-feira (04)

A partir de sexta-feira (5) continuam 80 e mais.

Pontos de vacinação

As Unidades Básicas de Saúde escolhidas estrategicamente para vacinação no horário de funcionamento, das 9h às 17h, de segunda-feira (1) a sexta-feira (5), são as UBS’s: Santo Antônio/Mussambê, Quidé, Alto da Aliança, Dom Thomaz, João Paulo II e Alto da Maravilha, além das UBS’s do Tabuleiro, que vacinará na segunda-feira (1) e terça-feira(2), e Itaberaba, com vacinação da quarta-feira (3) até sexta-feira (5).

Na zona rural de Juazeiro a vacinação dos idosos acima de 80 anos começa na terça-feira (2), em todas as unidades, das 9h às 12h.

Sobre os idosos dessa faixa etária que estão acamados, as equipes volantes farão a vacinação em domicílio. É preciso levar o cartão de vacina, o CPF e o cartão do SUS do idoso.