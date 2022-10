Prefeitura de Juazeiro recupera iluminação em avenida após furto de 350 m de cabos

A Prefeitura de Juazeiro, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) iniciou, nesta segunda-feira (10), os trabalhos de recuperação da rede de iluminação pública da Avenida Cheffy Khoury, principal via de acesso aos bairros João Paulo II, Antônio Guilhermino, Parque Residencial e Distrito Industrial. A necessidade da recuperação se deu após o furto de aproximadamente 350 metros de cabeamento, que comprometeu toda a iluminação inaugurada na Avenida no mês de julho.

De acordo com o gestor da Sesp, Charles Leal, somente este ano mais de 2 mil metros de cabos já foram furtados da iluminação pública no município, comprometendo a iluminação em bairros como Novo Encontro, Tabuleiro, entre outros.

“Pedimos a toda população que cuide do patrimônio público. Aqui na Cheffy Khoury foram investidos aproximadamente R$ 620 mil, com recursos próprios da Prefeitura, para garantir segurança e mobilidade urbana para a população dos bairros que estão próximos a Avenida. Lamentamos o ocorrido e reforçamos o compromisso da gestão municipal com a comunidade, por isso estamos aqui efetuando toda a recuperação. Ao ver algum crime de vandalismo, denunciem”, destacou Charles Leal.

Avenida requalificada

A Avenida Cheffy Khoury foi totalmente revitalizada e entregue a população no mês de julho, dentro do pacote de obras que marcaram as comemorações dos 144 anos de Juazeiro. Foram instaladas 28 torres de iluminação com mais de 60 lâmpadas no modelo LED de 100 Watts de potência, proporcionando mais segurança, uma avenida mais iluminada e possibilitando melhor visibilidade à noite aos motoristas e pedestres que circulam pelo local. Além da nova iluminação, foi feita toda uma reestruturação do canteiro central, sinalização da avenida e da ciclovia.