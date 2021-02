Prefeitura de Lauro de Freitas fecha praias por 15 dias

As praias de Ipitanga, Vilas do Atlântico e Buraquinho foram interditadas pela prefeitura de Lauro de Freitas para impedir aglomerações nesses locais. Inicialmente, o acesso ficará fechado até o dia 10 de março.

No entanto, o funcionamento das barracas de praia, na condição de bares e restaurantes, será permitido de segunda a sábado, das 9h às 17h, apenas em suas áreas internas. Academias de ginástica e restaurantes localizados dentro de clubes que possuírem entradas independentes estão autorizados a funcionar. Ainda de acordo com a prefeitura, todos devem obedecer aos protocolos gerais e setoriais de prevenção ao coronavírus.

A utilização dos campos de futebol, de quadras poliesportivas, parques, praças públicas e privadas também está proibida. entre as suspensões do decreto Nº 4.759 também se enquadra o funcionamento de clubes sociais, recreativos e esportivos, bem como a realização de atividades em piscinas, inclusive as localizadas em academias, clubes sociais e áreas internas de condomínios.

O atendimento ao público nas demais repartições municipais também ficará suspenso no período de 24 de fevereiro a 10 de março. Fica mantido o atendimento presencial, exclusivamente dos seguintes serviços: SAMU e unidades da Rede Municipal de Saúde; banco de serviços e protocolo geral; CRAS e CREAS; restaurante popular, cozinha comunitária, banco de alimentos e Centro de Referência Lélia Gonzalez de atendimento a mulheres vítimas de violência.

De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), o Estado registrou pelo quinto dia consecutivo o maior número de pacientes internados em UTIs Covid-19 desde o início da pandemia. São 915 pacientes adultos e pediátricos em estado grave ocupando leitos nas diversas regiões da Bahia. Em Lauro de Freitas, o número de internados subiu para 34 nesta terça-feira (23), quatro pessoas a mais nas últimas 24 horas. Casos ativos chegaram a marca de 1.880 e, lamentavelmente, 175 mortes.