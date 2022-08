Prefeitura de Nova Viçosa volta atrás e diz que vice-prefeito está vivo

A prefeitura de Nova Viçosa, no sul do Bahia, voltou atrás e corrigiu a informação sobre a morte do vice-prefeito Milton Rodrigues, conhecido como Rangel, tinha 57 anos. Ele sofreu um acidente de carro quando voltava de uma agenda política e está internado em estado grave.

Em nota publicada no Instagram a prefeitura publicou um comunicado da família. "Ele se encontra no hospital e existe um protocolo a ser seguido e que pode ser demorado".

Perfil oficial da Prefeitura de Nova Viçosa fez publicações corrigindo informação sobre a morte do vice-prefeito

(Foto: Reprodução/Instagram)

A família informou à TV Bahia que os médicos estão fazendo testes e que o cérebro de Milton tem tido reações.

A prefeita Luciana Machado chegou a lamentar a morte e falou da relação de amizade com o amigo e aliado político: “Faltam-me as palavras para expressar a dor, a tristeza que sinto nessa hora, sabendo de sua partida tão prematura. Um homem de Deus, simples, servidor, sensível sempre ajudar o próximo, dedicado à família, alegre e sempre presente com uma palavra amiga! É meu amigo, sentiremos sua falta aqui, nos encontros, nas caminhadas, nos sorrisos, na alegria que você emanava”.

O acidente

Regis retornava de uma agenda política em Teixeira de Freitas quando o veículo em que estava colidiu com um cavalo na BA-698, próximo ao município de Mucuri.

Rangel estava no banco do carona e foi atingido diretamente pelo impacto. Ele foi socorrido para o Hospital de Teixeira de Freitas, onde continua internado. No veículo também estavam, além do motorista, a esposa do vice-prefeito, de prenome Gleide, e uma amiga do casal. Todos passam bem.