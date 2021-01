Prefeitura de Piatã amplia assistência à pacientes com covid-19

A prefeitura municipal de Piatã iniciou, na segunda-feira (18), os serviços no Centro de Atendimento à Síndromes Gripais, uma unidade de internação básica que conta com cinco enfermarias, consultório médico, de enfermagem e de coleta - sala específica para realização de exames para detectar a covid-19, RT-PCR e teste rápido.

A equipe conta com médico, dois enfermeiros, dois auxiliares de enfermagem, recepcionistas, agentes de limpeza e porteiro. A estrutura foi montada em apenas uma semana com recursos do governo federal destinados ao enfrentamento da covid-19.

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

A ampliação dos atendimentos foi necessária em virtude do aumento de casos da doença na cidade que saltou de 117 casos confirmados (19 ativos – 1 óbito), em 29 de dezembro de 2020, para 391 casos confirmados (109 ativos - 3 óbitos), em 17 de janeiro de 2021. O prefeito Marcos Paulo Santos Azevedo decidiu ampliar a assistência médica e reservar um local para atendimento exclusivo à pessoas com conjunto de sintomas ligados à gripes e resfriados, o que inclui febre, tosse, dor de cabeça, dor na garganta, dores no corpo, perda de olfato e paladar.

O objetivo é que os usuários do todo o município, além dos distritos de Cabrália, Inúbia e da zona rural, possam contar com um local específico para serem atendidos, evitando que a doença se agrave e também que esses casos saiam das unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e das unidades de Saúde da Família (USF’s), centralizando os casos suspeitos em um único lugar.

Sobre a dinâmica do centro, o secretário de Saúde Igor Teles afirmou que os exames RT-PCR serão feitos às quintas-feiras e teste rápidos a qualquer momento - respeitando o período de janela imunológica de cada paciente - pela equipe de enfermagem. O município conta também com uma unidade hospitalar adequada para internações de pacientes acometidos pelo vírus, inclusive com três respiradores artificiais.

O prefeito também contratou o serviço de uma UTI Móvel para uma possível transferência de paciente e já solicitou análise da pista de pouso para uma eventual transferência via UTI aérea. "Como prefeito, o que eu puder fazer para salvar vidas, farei. Não importa quanto isso custe. Vidas humanas não tem preço", disse Marcos Paulo.