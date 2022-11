Prefeitura de Prado decreta situação de emergência após chuvas

A prefeitura de Prado, no sul da Bahia, decretou estado de emergência devido às chuvas intensas, que atingem a cidade desde o fim de semana. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município na segunda-feira (21).

Segundo o documento, a tempestade está classificada como desastre de Nível II, ou de média intensidade, em que há danos humanos, materiais e ambientais, além de prejuízos econômicos e sociais expressivos.

O decreto explicita que a "situação de normalidade no âmbito municipal precisa ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local e complementado com o aporte de recursos dos demais entes federativos".

Com a declaração de situação de emergência, a prefeitura autorizou a mobilização de todos os órgãos municipais a atuarem nas ações de resposta ao desastre, à reabilitação do cenário e reconstrução, sob o comando da Coordenadoria da Defesa Civil.

Ainda na segunda, o prefeito Gilvan Produções se reuniu com técnicos da Defesa Civil e Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, em Salvador. O encontro, segundo a prefeitura, serviu para unificar metas, prioridades e objetivos comuns de modo a antecipar ações preventivas e assegurar celeridade nas demandas ocasionadas pelas fortes chuvas que vem caindo no município de Prado.

Em reunião com o Coronel Miguel Filho (Defesa Civil) e o secretário Carlos Martins (Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social), Gilvan relatou os transtornos causados pelas fortes chuvas e solicitou medidas que visam recuperar os acessos e fornecer suporte às famílias que já se encontram desabrigadas no município.