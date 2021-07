Prefeitura de Salvador anuncia cadastro para vacinação de pessoas entre 12 e 17 anos

A partir desta quarta-feira (28), crianças e adolescentes, de 12 a 17 anos, com comorbidades e/ou deficiências, já poderão ser cadastradas para vacinação em Salvador. O anúncio foi feito nesta terça pelo prefeito Bruno Reis, durante evento de divulgação do projeto Road Show Salvador 2021. A ideia é que esse público seja vacinado assim que houver a autorização por parte do Governo Federal.

Em junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), autorizou que crianças a partir dos 12 anos sejam vacinadas com o imunizante da Pfizer. Este é o único imunizante que pode ser aplicado em menores de 18 anos no Brasil.

Segundo o prefeito, há a expectativa de que o Governo Federal autorize a imunização de pessoas a partir dos 12 anos e que, assim que isso acontecer, Salvador irá iniciar a vacinação desse público.