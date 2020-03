Prefeitura de Salvador anuncia fechamento de shoppings a partir de sábado

Como mais uma das medidas adotadas para conter o avanço do coronavírus, todos os shoppings de Salvador serão fechados a partir deste sábado (21). A decisão foi anunciada pelo prefeito ACM Neto, em entrevista coletiva, na tarde desta quarta-feira (18), como parte do decreto que anunciou estado de emergência no município, e deve durar 15 dias.

A determinação inclui também centros comerciais e empreendimentos correlatos, a exemplo de centros empresariais que contam com lojas em andares térreos, de acordo com Neto. A ideia é que os estabelecimentos tenham os próximos dois dias para se adaptar. O decreto será assinado nesta quarta e deve ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (19).

"Venho me reunindo com dirigentes de shoppings e representares dos lojistas, como a CDL e entidades que representam lojistas da cidade. A reunião acabou às 15h e houve consenso. Não é unilateral da prefeitura. Procurei o diálogo e encontrei sensibilidade e compreensão dos donos de shoppings e lojistas", afirmou o prefeito.

A única exceção de funcionamento dos shoppings será para as clínicas que porventura sejam localizadas dentro dos centro de compras. Até as farmácias que ficam nos shoppings deixarão de funcionar.

Além disso, o prefeito anunciou a suspensão do funcionamento do Mercado Modelo e do Elevador Lacerda. "Já havíamos reduzido a capacidade (do elevador) e agora decidimos interromper as atividades até o tempo que for necessário".

