Prefeitura de Salvador apresenta atrações e serviços do Carnaval 2020

Um Carnaval que promete ser o maior de todos. Essa é a proposta do tema da folia este ano, anunciada pela prefeitura nesta quinta-feira (6), em entrevista coletiva no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande. Ao todo, serão mais de 200 apresentações apenas para o folião pipoca. O tema deste ano será "O Carnaval dos Carnavais".

Em todos os circuitos, o número de apresentações deve passar de 700, além de cinco mil horas de música. Entre as atrações pipoca, no circuito Dodô (Barra-Ondina), há nomes como Alinne Rosa (terça), Atoxxaa (domingo), Lincoln e Duas Medidas (sexta e domingo), Parangolé (sexta), É o Tchan (terça) e Margareth Menezes (sexta).

Esse ano, na segunda-feira e na terça-feira, porém, a saideira na Barra será especial: Léo Santana e Carlinhos Brown vão comandar os últimos trios de cada dia, respectivamente. Já no circuito Campo Grande, a prefeitura anunciou trios sem corda de nomes como Claudia Leitte (segunda), Saulo (sábado), La Fúria (segunda e terça) e a cantora Nêssa em apresentação inédita com Pablo Vittar (domingo).

“A nossa luta e nosso esforço são que as pessoas que curtem o Carnaval, sejam os soteropolitanos, sejam os turistas, realmente vivam momentos inesquecíveis em nossa cidade”, afirmou o prefeito ACM Neto.

Entre as novidades confirmadas está a apresentação do cantor Carlinhos Brown para fazer a abertura oficial do Carnaval de Salvador. Ele irá se apresentar na quinta-feira, 20 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina - a informação foi antecipada pela coluna Alô Alô.

Acompanhe, ao vivo, as novidades da festa:

Veja destaques:

1. Abertura do Carnaval

A abertura oficial será no Farol da Barra e quem comanda é Carlinhos Brown que fará um desfile com cerca de 150 percussionistas do Movimento Percussivo Timbaleira Drummers na quinta-feira (20).

2. Na quinta-feira (20) toca de graça na Barra: Daneila Mercury, Margareth Menezes, Claudia Leitte, Harmonia, Banda Eva, Mudei de Nome, Denny Denan, La Furia, O Poeta, Rafa e Pipo, Lincon e Duas Medidas, Araketu e Chiclete com Banana.



3. Dia 22 (sábado) acontecerá o Carnaval Naútico na Baía de Todos os Santos com Denny DEnan e DJ Rafa Couveia

4. Castro Alves - A partir de sábado (22) acontece o Pôr do Sol da Castro Alves com shows de Moraes Moreia e Davi Moraes (sábado), Paulinho Boca e Baby do Brasil (domingo). Àttoxxa (segunda-feira) e Trio Armandinho, Dodô e Osmar (terça).

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier