Prefeitura de Salvador chega a acordo salarial com servidores municipais

A prefeitura de Salvador entrou em acordo nesta quinta-feira (30) com servidores municipais em relação ao aumento salarial, que será de 11,83% para o grupo da Saúde, e de 11,37% para aqueles do chamado Planão (Lei 8.629/2014), ganhos que se estabelecem acima da inflação.

Após reunião entre os secretários municipais de Gestão (Semge), Thiago Dantas, e da Saúde (SMS), Decio Martins, e representantes do sindicato, foi votada em assembleia e aceita pelos servidores a proposta formalizada pela gestão municipal na última semana.

Assim como ocorreu com outros grupos do funcionalismo, haverá um reajuste salarial de 6%, com efeitos retroativos a maio deste ano. No caso dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a medida ocorrerá na competência seguinte à da lei que autorizar o referido reajuste.

Além do reajuste de 6%, para os servidores da Saúde, será implementado um avanço de competência de 5,5% em setembro. Para o grupo pertencente ao Planão, serão dois avanços de referência de 2,5% cada, sendo um em julho e outro em setembro. O acordo também inclui um aumento de 20% no auxílio alimentação.