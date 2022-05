Prefeitura de Salvador contrata nova empresa para prestação de serviços do Samu

A Prefeitura de Salvador rescindiu o contrato com a empresa OZZ Saúde Eireli na prestação de serviço de apoio operação e na área de condutor de veículo de ambulância para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O substituto contrato foi o Instituto para o Desenvolvimento Humano, informou a prefeitura.

A rescisão de contrato foi amparado na lei, diz a prefeitura, afirmando que a empresa já havia sido notificada por conta do atraso no pagamento de salário no mês de abril desse ano, além do vale transporte e auxílio alimentação de maio, para os colaboradores que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

As determinações com a rescisão e a troca da empresa foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (27).