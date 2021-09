Prefeitura de Salvador entrega requalificação da Henrique Dias

A Rua Henrique Dias, que conecta a Praça Irmã Dulce até as proximidades da Colina Sagrada, na região da Cidade Baixa, em Salvador, passou por uma requalificação total promovida pela Prefeitura e agora integra o projeto de tráfego ‘Zona 30’. [Veja mais logo abaixo]

A obra foi inaugurada nesta quarta-feira (15) pelo prefeito Bruno Reis, na companhia do subsecretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Lázaro Jezler, e do titular da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Marcus Passos.

A requalificação promete trazer impactos significativos para a mobilidade de motoristas e pedestres na região. Foi construída uma rede de drenagem com 730 metros de extensão, o que irá melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos. Além disso, a Seinfra, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), entregou aproximadamente 1 km de meio-fio e 3 mil metros quadrados de passeio em concreto, que vão facilitar o deslocamento de pedestres.

Já a via principal, com 750 metros de extensão, recebeu cerca de 8 mil m² de asfalto, acabando com todos os buracos e a irregularidade no pavimento, promovendo a fluidez no trânsito. O investimento total foi de quase R$6 milhões.

“Está sendo realizado um grande sonho dos moradores, que era a requalificação da Henrique Dias. Agora a rua está sinalizada e conta com iluminação em LED. Essa obra, ainda, tem um valor especial, pois resolve o problema de drenagem tanto desta via como da Rua Biguá”, disse o prefeito Bruno Reis.

Requalificação da Rua Henrique Dias (Bruno Concha/Secom) Requalificação da Rua Henrique Dias (Bruno Concha/Secom) Requalificação da Rua Henrique Dias (Bruno Concha/Secom)

Paralela ao Caminho de Areia, a Rua Henrique Dias conta com importantes pontos comerciais, residências, espaços para atividades físicas, hospital, distrito sanitário, lar de idosos e escolas. Antes da requalificação, o local apresentava problemas de drenagem, estrutura irregular e possuía alguns trechos em paralelepípedo. As calçadas também estavam bem danificadas, prejudicando a acessibilidade.

Projeto Zona 30

A Rua Henrique Dias agora integra o projeto Zona 30, seguindo conceito internacional de engenharia de tráfego, que redefine a velocidade de algumas vias para 30 km/h . Com isso, a via recebeu nova sinalização horizontal e vertical, faixas de pedestre, ciclofaixa, novos mobiliários, além de 30 pontos de iluminação em LED.

“Estamos trazendo o projeto agora para toda a extensão da Rua Henrique Dias, totalmente requalificada, aproveitando a presença de escolas, praças e fluxo maior de pessoas para também implantar a Zona 30. É a prefeitura trazendo a cidade para o cidadão com ruas mais confortáveis para todos que aqui convivem, justamente para que possam passar por um trânsito mais calmo e com segurança”, disse Marcus Passos.

O conceito de ‘Trânsito Calmo’ está em implementação na cidade desde o ano passado. Vias na Pituba já foram adequadas para 40 km/h e, para alguns trechos do Rio Vermelho e da Barra, foi determinado o limite de 30 km/h. Só neste, outros dois locais foram integrados na Zona 30 em Salvador: a Baixa do Bonfim e as ruas situadas no entorno do Condomínio Greenville, em Patamares. A intenção é que sejam entregues oito regiões de Zona 30 ainda em 2021.

Outras ações

O prefeito Bruno Reis ainda anunciou outras ações na região, como a entrega da iluminação em LED em toda a Cidade Baixa, que deverá ocorrer em breve.Além disso, serão feitas obras no trecho entre o Largo de Roma e o Cantagalo.

Ela ainda informou que o projeto de revitalização da Avenida Porto dos Mastros, na Ribeira, está em fase de conclusão.