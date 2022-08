Prefeitura de Salvador fecha parceria com mais um aplicativo de mobilidade

Usuários do transporte coletivo de Salvador já podem contar com mais uma opção para tornar os deslocamentos ainda mais eficientes. O aplicativo Moovit, planejador de viagens presente em 112 países do mundo, chega à capital baiana trazendo informações sobre o transporte público em tempo real.

O Moovit dará acesso à localização das mais de 300 linhas do sistema de transporte de Salvador em tempo real através do GPS dos veículos. Além disso, o app também disponibiliza ao usuário informações sobre o metrô e horários da travessia Plataforma - Ribeira, permitindo um planejamento integral de viagens ao agregar todas as diferentes opções de deslocamento, incluindo os serviços de bicicletas compartilhadas.

Para aproveitar a ferramenta, basta o usuário colocar o destino que o aplicativo irá apresentar as opções mais rápidas para seu deslocamento. A funcionalidade, além de reduzir o tempo de viagem, oferece ao usuário mais segurança, uma vez que poderá aguardar num local seguro até que o ônibus desejado esteja mais próximo, para que não necessite aguardar por longos períodos nos pontos.

Outra funcionalidade do app é o envio de notificações aos usuários sobre o trajeto, alertando, por exemplo, quando estiver próximo ao ponto de desembarque, além de outras informações relevantes para o deslocamento como trechos interditados ou alterações de itinerário. O aplicativo também é acessível para pessoas com restrições de locomoção e deficientes visuais, integrado às tecnologias VoiceOver e TalkBack (leitores de tela).

“O Moovit será mais uma opção para ajudar os usuários a tornar seus deslocamentos mais eficientes, permitindo a programação das viagens em tempo real e reduzindo o tempo gasto com deslocamentos”, afirmou o secretário da Semob, Fabrizzio Müller.

Para o gerente geral do Moovit no Brasil, Pedro Palhares, a missão do aplicativo é simplificar a mobilidade urbana, tornando os deslocamentos mais acessíveis e sustentáveis. “Ficamos muito felizes em estabelecer esta parceria com Salvador e ajudar a melhorar a experiência dos moradores e dos milhares de turistas que visitam a cidade”, afirmou.

Funcionamento – O Moovit é o aplicativo de mobilidade urbana com o maior banco de dados de transporte coletivo do mundo, com mais de 1,5 bilhão de usuários e presente em 3.500 cidades de 112 países. No Brasil, já é utilizado em Maceió, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, entre outras cidades. O app pode ser baixado gratuitamente em aparelhos com sistema Android ou iOS. Atualmente, os usuários da capital baiana já contam com o CittaMobi, que atua na cidade desde 2015.