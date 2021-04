Prefeitura de Salvador inicia distribuição de 20 mil cestas básicas

Vinte mil famílias soteropolitanas vão ter uma ajuda a mais para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia. Isso porque, nesta terça-feira (20), o prefeito Bruno Reis anunciou o início da entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade extrema.

“Vamos distribuir nesta semana mais de 9 mil cestas e, na próxima semana, mais de 10 mil para contemplar todo o público alvo dessa iniciativa com esse auxílio que tem a intenção de garantir a comida na mesa dos cidadãos soteropolitanos que estão em uma situação de vulnerabilidade social”, afirmou.

Serão contemplados os cidadãos que foram previamente identificados pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) através do Cadastro Único como em situação de extrema vulnerabilidade social. Essas pessoas receberão mensagem SMS informando o dia, local e hora da retirada da cesta básica.

"Nesta semana, estaremos fazendo essa entrega hoje, amanhã e também na quinta. Estamos fazendo de tudo para que os cidadãos que têm direito a cesta não percam essa oportunidade. Por isso, além da divulgação através da imprensa, estamos fazendo ligações e mandando mensagens de texto para alertar quem tem direito desde 15 de abril”, explicou.

Para quem não recebeu essas ligações ou as mensagens citadas pelo prefeito, há ainda, através do site salvadorportodos.salvador.ba.gov.br/cestabasica, a possibilidade de identificar o direito ao recebimento da cesta básica. Qualquer dúvida pode ser sanada através de contato por telefone, no 156.

Confira os pontos de entrega das cestas nesta semana:

Parque da Cidade

19º Batalhão de Caçadores (19BC) - R. Silveira Martins, S/N - Cabula

Escola Municipal São Francisco de Assis - Rua dos Tucanos, S/N - Valéria

Praça da Juventude - Rua Artêmio Castro Valente, 380-346 - Canabrava

Associação dos Funcionários da Assembleia Legislativa da Bahia (Assalba)

Entregas na próxima semana

Já na segunda semana de operação, a partir do dia 27 de abril, os locais de distribuição serão: Base da Guarda Municipal; Colégio da Polícia Militar da Bahia, em Roma; Paróquia Bom Jesus dos Milagres, em Cosme de Farias; Escola Municipal Eduardo Campos, em Águas Claras; Mercado Municipal de Cajazeiras; Base Naval de Aratu e Unidade de Acolhimento Vila Fraternidade, em Coutos.

