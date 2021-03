Prefeitura de Salvador intensifica ação contra o Aedes Aegypti

Desde o último dia 18, agentes de endemias aumentaram a frequência das ações em pontos estratégicos de Salvador para evitar casos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Nesta semana, as verificações serão em imóveis de acumuladores, numa parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). Os agentes realizarão inspeções casa a casa, na frente, fundo e lados do imóvel.

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vem intensificando a Campanha Municipal de Mobilização contra o mosquito Aedes Aegypti para evitar casos das doenças por ele causadas e, assim, também desafogar a rede para tratamento dos casos de covid-19. As ações estão voltadas para inspeção em imóveis residenciais, comerciais e terrenos baldios que contenham depósitos que possam servir como criadouros do mosquito, como reservatórios, tanques, caixas d’água e vasos de plantas.

Já foram alvo da campanha as borracharias, equipamentos de reciclagens, templos religiosos - igrejas e matrizes africanas, cemitérios, praças e bocas de lobo, além das instituições de saúde, a exemplo das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), hospitais e clínicas.

A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Andrea Salvador, faz um apelo para que os cidadãos colaborem no combate ao mosquito: “Mais do que nunca precisamos da compreensão e apoio da população. Sabemos o quanto o Aedes pode ser perigoso, aumentando ainda mais a demanda das equipes de saúde que estão na constante luta para salvar vidas de pessoas com a covid-19, além de pressionar ainda mais a rede e os equipamentos municipais de tratamento do vírus”, explica.



Na próxima semana, os agentes realizarão ações intensificadas em instituições de ensino, a exemplo de escolas, colégios, creches e faculdades, em parceria com as secretarias municipal e estadual de Educação.

Além destas ações, estão previstas inspeções zoossanitárias vetoriais em hotéis e pontos turísticos. Os mercados municipais e feiras livres, assim como parques, estações de transbordo e demais órgãos públicos, estarão no radar da SMS nos próximos dias. Serão realizados, ainda, novos mutirões de limpeza, em parceria com a Limpurb.

Prevenção

Para prevenir a proliferação do mosquito, a população deve estar atenta a algumas dicas. Uma delas é não acumular materiais inservíveis desnecessários e sem uso. Se forem destinados à reciclagem, o cidadão deverá guardar sempre em local coberto e abrigado da chuva.

É necessário também tratar adequadamente a piscina com cloro. Se ela não estiver em uso, esvaziar completamente, não deixando poças d'água. Se a pessoa morar em casas com lagos ou cascatas, deve mantê-las limpas ou criar peixes que se alimentem de larvas.

Os pneus velhos devem ser entregues ao serviço de limpeza urbana. Caso precise deles, guardá-los, sem água, em local coberto. Os ralos da casa devem ser limpos uma vez por semana, verificando também se não estão entupidos.

É importante lavar a bandeja externa da geladeira com sabão. Os pratos dos vasos de planta devem estar sem água – depositar areia ajuda na drenagem. Por fim, os reservatórios de água (tanques, caixa d’água, balde de água) devem ser mantidos sempre bem tampados e verificados.